Актер Алексей Панин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) бегал в свадебном платье по Лос-Анджелесу, спасаясь от разозленного жениха. В такой роли артист предстал в одном из музыкальных клипов, в котором снялся ради заработка.

В одном из эпизодов клипа Панин в платье невесты и с букетом стоит в роскошном интерьере. Тут входит жених, несколько теряется при виде такой «красавицы», но затем предлагает выйти за него замуж.

Клип сняла русскоязычная музыкальная группа, которая работает в США. По сюжету жених, обнаруживший под фатой актера Панина, приходит в ярость и начинает гоняться за ним по всему городу.

Несмотря на то, что ролик юмористический, многие зрители все же раскритиковали Панина, который ради денег готов надеть на себя даже свадебное платье.