Слишком разговорившийся в последнее время актер Никита Кологривый рискует остаться без ролей из-за критики в адрес своих коллег. Он прошелся даже по именитым советским артистам, вполне заслужившим право считаться легендами, что недопустимо.

Режиссер Стас Иванов отметил, что Кологривый решил превратиться в своеобразный «токсичный транслятор» какой-то одному ему известной правды. Но это бремя ему придется нести до конца. Самый реальный исход – с актером просто никто не захочет связываться из-за чрезмерной заносчивости.

Ранее Кологривый критично высказался в адрес Саши Бортич и Данилы Козловскому, которые якобы не дотягивают до его таланта. Также он прошелся по Александру Абдулову и Иннокентию Смоктуновскому. Эти легенды якобы «играли слишком скучно» для Кологривого. На это высказывание отреагировал журналист Отар Кушанашвили, отметивший, что даже его голодный кот является лучшим актером, чем зарвавшийся Никита.