Прославившийся ролью Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Лев Зулькарнаев рассказал в беседе с журналистами, что получил роль в новом проекте «Она такая классная». Артисту предстоит сыграть персонажа – подростка с аутизмом.

По сюжету нового сериала, трое соседей, живущих в одном доме в городе Екатеринбург, решают отправиться в Санкт-Петербург, чтобы найти актрису из фильма для взрослых, в которую влюбился герой Льва Зулькарнаева – подросток с аутизмом. Юноша увидел девушку случайным образом в фильме порнографического характера.

«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино – приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», – отметил Зулькарнаев.

Кроме того, актер рассказал, что после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на него просто обрушилось внимание СМИ и поклонников. Также его стали узнавать случайные прохожие. Лев выразил надежду, что популярность не скажется на нем негативно.