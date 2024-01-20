После новогодних праздников скоропостижно скончался актер Алексей Сдобнов, хорошо известный зрителю по ролям в сериале «Склифосовский», «След», «Полицейский с Рублевки». Актеру было всего 57.

О кончине популярного артиста стало известно только теперь, хотя он умер в ночь на 13 января. По словам продюсера и кастинг-директора Н. Бочаровой, Алексей ехал на своей машине домой. Его тело обнаружили в автомобиле, который остановился на трассе. Причина смерти пока не озвучена. Похоронили артиста на кладбище в подмосковных Люберцах 16 января.

До поступления в театральный вуз Сдобнов получил диплом экономиста. Он отслужил в армии и вел активный образ жизни – катался на горных лыжах, занимался теннисом и самбо, хорошо стрелял из огнестрельного оружия. Дебютировал в театре еще в студенческие горы, сыграв Ванюшина в постановке А. Щекочихина. В фильмографии артиста больше 40 ролей. Наиболее яркими стали работы в «Чикатило. Финальный сезон»», «След», «Склифосовский», «Полицейский с Рублевки».