Актер Сергей Астахов прокомментировал недовольные отзывы зрителей, которые пришли на спектакль «Что творят мужчины» в Ярославской области. Он объяснил, почему постановка оказалась неудачной и пообещал вернуть деньги всем желающим.

«Заболел актер, и, чтобы не подвергать никого опасности заражения, мною лично было принято решение заменить его в срочном порядке. Актер, который играл, к сожалению, не смог подготовиться, не справился, и от этого всё пошло не так, как это должно было быть. Тем не менее хотелось бы сказать тем людям, которым совсем не понравилось и которые пишут негативные отзывы в соцсетях: я показываю этот номер. Вы можете по нему позвонить, предоставить корешок билета или скриншот билета, и вам полностью вернут ваши деньги за испорченный вечер», — цитирует Астахова портал 76.ru.

Актер также объяснил претензии зрителей по поводу якобы завуалированного мата в спектакле. Он отметил, что такого не бывает – нецензурные выражения либо звучат, либо нет. Если они «завуалированы», это как раз второй случай. В одной из сцен действительно было необходимо крепкое словцо, но его скрыли, чтобы не произносить вслух.

Также Астахов ответил на заявления, что актеры были пьяны. Он заявил, что как приехал на спектакль на собственной машине, так и уехал на ней. А в гримерке у него были только вода и чай.