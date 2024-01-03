Актер и юморист Александр Ширвиндт вышел на связь с поклонниками и сообщил, что встретил Новый, 2024 год, в госпитали им. Вишневского. Он рассказал, что его организм дал сбой, поэтому приходится находиться под наблюдением врачей этого учреждения. А также поздравил всех своих подписчиков с праздниками.

89-летний артист и режиссер заявил, что в госпитале Вишневского работают настоящие виртуозы. Только благодаря им актеру удалось устранить появившиеся проблемы со здоровьем.

«Вот когда долго-долго живешь, привыкаешь. Думаешь, что всегда будет долго-долго… Не получается. Очень важно во время сбоев здоровья в связи с возрастом попасть в хорошие руки. Ой, дорогие друзья. Мне очень повезло – последние месяцы я под совершенно потрясающим крылом госпиталя Вишневского», – рассказал Ширвиндт.

Актер остался единственным из исполнителей мужских ролей знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Остальные его партнеры по этой комедии – Андрей Мягков, Александр Белявский, Георгий Бурков, Юрий Яковлев, уже умерли.