Снявшийся во множестве российских фильмов украинский актер Александр Печерица после начала СВО записался в ряды территориальной обороны. Однако оттуда он сбежал из-за страха попасть в окружение.

Актер был причислен к 128-му батальону теробороны в Харьковской области. Он неоднократно принимал участие в боевых действиях на территории региона, но очень долго не мог совладать со страхом при обстрелах.

«Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию», – цитирует Печерицу РИА Новости.

В интервью украинским СМИ актер не сказал, почему именно он решил уйти из ВСУ. Он сослался на «семейные обстоятельства», а также добавил, что свою семью отправил за границу, чтобы обеспечить их безопасность.

Печерица хорошо известен российским зрителям по сериалам и фильмам «Брат за брата», «Возвращение Мухтара-3», «Ярость», «Леди мэр» и прочим.