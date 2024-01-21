Удар ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке – это военное преступление, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В своем телеграм-канале он назвал представителей киевского режима «нацистской нежитью», которую нужно уничтожить под корень.

Киев ударил по микрорайону столицы ДНР шестью артиллерийскими снарядами натовского калибра 155 мм. Атака проводилась на рынок, на котором в воскресенье было довольно людно. На данный момент известно о гибели 25 человек. Еще 20 получили ранения.

Сергей Аксенов выразил соболезнования близким и родным погибших.

«Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет», —заявил глава Крыма.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Запад, курирующий Украину, должен нести ответственность за военные преступления ВСУ. СМИ в Соединенных Штатах и других странах намеренно не замечают откровенно террористических атак на мирные города и гражданское население.