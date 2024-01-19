Легендарное шоу «Голос» возвращается на российские телеэкраны с новой ведущей и новыми участниками жюри. По поводу последних в Сети разыгрались нешуточные баталии, пишет издание «Аргументы и Факты».

Вести новый «Голос» будет вновь Яна Чурикова. Дмитрий Нагиев по-прежнему остается в творческом отпуске, поэтому не сможет занять привычный для себя пост. Правила шоу в сравнении с прошлым сезоном тоже не изменились. Остается действительной кнопка, позволяющая участникам жюри блокировать выбор своих коллег. Это позволило добавить в программу остроты и сделать противостояние между наставниками более жестким и интересным.

Некоторые изменения произошли в составе жюри. В этом сезоне свое кресло не займет рэпер Баста, вместо которого в наставники пойдет певица Зиверт. Остальные – Владимир Пресняков, Антон Беляев и Полина Гагарина, остались на своих местах.

Поклонники разделись на два лагеря. Одни из них ностальгируют по старому и привычному составу наставников, который включал Леонида Агутина, Диму Билана и ныне покойного Александра Градского. Другие, напротив, выступают за перемены и считают, что молодые исполнители заслуживают шанса показать себя не только на эстраде.