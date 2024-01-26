Этот лот представляет собой всего лишь маленький рукописный квадратик на пожелтевшем листке бумаги, но, как говорят оценщики, стоимость его не менее $10 000. В аукционном доме Christie’s уверены, что квадрат и сам листок принадлежали Микеланджело Буонаротти, одному из самых известных художников Высокого Возрождения. Теперь «работа» великого мастера будет выставлена на нью-йоркском аукционе в апреле, о чем сообщил в пятницу представитель «Кристис».

Эксперты аукционного дома изучали рисунок другого художника эпохи Возрождения, когда обнаружили «этот маленький фрагмент бумаги с эскизом и рукописной буквой» на обратной стороне рамы, сообщил агентству «Франс Пресс» Стейн Алстинс, руководитель отдела рисунков старых мастеров.

В письме от 3 ноября 1836 года последний прямой потомок Микеланджело, Козимо Буонарроти, пишет, что передает «прилагаемый эскиз» своего «знаменитого предка» британцу сэру Джону Боурингу, его другу, а затем губернатору Гонконга. Оригинальную подпись отправителя можно увидеть внизу этого письма.

Данный рукописный эскиз из эпохи Возрождения был продан на аукционе Christie’s в Лондоне в 1986-м. Уже тогда в каталоге аукционного дома указывалось, что квадрат «вероятно, работы Микеланджело». В то время это заявление, по-видимому, не вызвало особого интереса коллекционеров. Теперь же «Кристис» идет еще дальше и гарантирует, что это «100-процентный Микеланджело».

По словам эксперта Алстинса, прославленный художник, скульптор и строитель неоднократно рисовал небольшие эскизы, чтобы показать, какие именно мраморные блоки нужны ему для работ. Выставляемый на аукцион рисунок квадрата с пометкой «simile» (с итал. «похожий»), вероятно, является одним из таких эскизов.

Перед своей смертью в феврале 1564 года Микеланджело сжег большую часть своих рисунков и эскизов. Однако его родственникам удалось сохранить некоторые из них и завещать их «Каса Буонарроти», дому художника во Флоренции, преобразованному в музей. Тем не менее, его последний потомок имел привычку раздаривать небольшие каракули великого мастера своим друзьям и знакомым.