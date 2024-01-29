85-летняя вдова Михаила Шукшина, актриса Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина осталась без квартиры в Хельсинки. По мнению внучки Анны, бабушка потеряла жилплощадь из-за антироссийских настроений, которые царят в Финляндии.

В шоу «Звезды сошлись» на НТВ Анна Шукшина сообщила, что долгое время собственницей квартиры была она. Но год назад она переоформила недвижимость на 85-летнюю бабушку. Та сдала квартиру в аренду, но жилец не смог оплачивать вовремя коммуналку из-за антироссийских настроений, считает Анна. В результате накопился долг. В пересчете на рубли – сто тысяч.

Анна пояснила, что квартира находилась в доме, которым владела российская компания. Она обанкротилась, поэтому квартиру бабушки забрали банкиры. Они выставят недвижимость на торги, а полученными деньгами покроют задолженности.