Для новой рекламы коллекции нижнего белья Intimissimi 54-летняя Джей Ло облачилась в сногсшибательный комплект в оттенках насыщенного бордо. Ее снимки в соцсетях заставили фанатов вступить в ожесточенную дискуссию.

На снимке Дженнифер Лопес позирует, сидя на столе рядом с шикарным букетом алых роз, ведь реклама снималась для продвижения коллекции нижнего белья ко Дню Святого Валентина. Волосы певица собрала на верху, обнажив точеную шею. Атласный пеньюар распахнулся ровно настолько, чтобы показать зону декольте, накаченный животик и соблазнительные бедра. Прикрытые глаза Джей Ло и соблазнительная поза добавили снимкам еще больше пикантности.

Мнения фолловеров разделились. Одни восторженно удивились, как на протяжении стольких лет певице удается оставаться идеальной, божественной и потрясающей. Другие завистливо добавили, что «без фотошопа не обошлось», да и бордовое белье подходит далеко не всем. Отъявленные хейтеры агрессивно призвали певицу и актрису прекратить «выставлять обнаженное тело напоказ».