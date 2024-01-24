33-летняя американская учительница Хизер Хэйр может отправиться в тюрьму на пожизненный срок за секс со своим учеником. Она уже полностью признала свою вину, сообщило издание KATV.

В 2021 году учительница заметила парня и начала давать ему консультации по учебе. Затем она внезапно призналась, что ей снится, как они занимаются сексом. Женщина дала ученику свой адрес и между ними завязались страстные любовные отношения.

В апреле 2022 года Хизер вместе с юношей и тремя школьницами отправилась на экскурсию в Вашингтон. При этом во время путешествия она вновь вступила с учеником в интимную связь.

Всего, по данным следствия, это происходило не менее 20 раз с 2021 года. Учительница занималась со школьником сексом как у себя дома, так и в авто и даже в школе.