В Татьянин день в Екатеринбурге прошло голосование за самую красивую студентку города. Победительницей в конкурсе стала 21-летняя студентка педиатрического факультета медицинского университета Татьяна Ильина. Подробнее о финалистках конкурса в своем материале рассказывает портал E1.RU.

«Не отказалась от своей цели, даже не поступив в первый год. В свободное время стараюсь заниматься спортом. Придерживаюсь здорового образа жизни. В будущем мечтаю помогать и осуществлять своевременную медицинскую помощь спортсменам, в том числе вовремя диагностируя различные отклонения», – рассказала о себе победительница конкурса красоты.

Второе место заняла 19-летняя студентка Уральского гуманитарного института (УГИ) Татьяна Новикова. Девушка изучает рекламу и связи с общественностью. А третье место досталось 25-летней студентке Татьяне Журавлевой. Девушка учится в магистратуре Уральского государственного экономического университета по направлению «управление качеством в бизнес системах».