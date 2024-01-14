Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд уверена, что фильму не нужен второй сезон. 14-летняя актриса отметила, что это ее личное мнение.

Анна также добавила, что пока какой-либо информации о съемках второго сезона сериала или подобных планах у нее нет.

«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — заявила сыгравшая роль Айгуль Пересильд.

Лаура Джугелия, которая брала интервью у Анны, подчеркнула, что на тот момент ни она сама, ни актриса не видели переснятую заново последнюю серию фильма.

Напомним, ранее режиссер сериала Жора Крыжовников опубликовал в соцсетях совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым и намекнул, что последний обдумывает сюжет нового сезона.