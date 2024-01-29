ВСУ задействовали беспилотный аппарат самолетного типа для удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на тг-канал «112».

Беспилотник рухнул рядом с установкой гидрокрекинга. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте происшествия уже работает оперативно прибывшая группа разминирования, территория оцеплена представителями силовых структур.

Напомним, украинские БПЛА самолетного типа способны нести несколько килограммов взрывчатки. Киев применяет эти летательные аппараты для ударов по российской территории. Ранее они долетали даже до Москвы и Санкт-Петербурга.

Предыдущая атака на нефтеперерабатывающий завод осуществлялась Киевом в Туапсе. Там сразу три дрона ударили по предприятию и спровоцировали сильный пожар.