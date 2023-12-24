На 99-м году жизни умерла голливудская актриса Сэльма Арчерд, которая известна российским зрителям по фильмам «Смертельное оружие» и «Крепкий орешек». От чего скончалась звезда, не сообщается.

Арчерд начала сниматься в кино в 60-х годах прошлого столетия. Она успела засветиться в известном сериале «Район Мелроуз», а также в комедийных фильмах «Лодка любви» и «Забавные приключения Дика и Джейн».

Супруг Сэльмы, Арми Арчерд, умер 14 лет назад. Он был продюсером и актером. Вместе с супругой Арчерд реализовал несколько интересных проектов.

Актриса и после смерти мужа часто посещала самые разнообразные рауты и тусовки. «Российская газета» со ссылкой на Deadline уточняет, что Арчерд умерла в Лос-Анджелесе 14 декабря.