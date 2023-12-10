Российская актриса Елена Корикова, получившая широкую известность благодаря главной роли в сериале «Бедна Настя», решила завершить актерскую карьеру. Стало известно, что 51-летняя артистка решила сменить род деятельности. Сейчас Корикова планирует заниматься дизайном интерьеров. По словам знаменитости, она устала от напряженного ритма жизни, связанного со съемочным процессом.

Елена Корикова давно не появлялась на телеэкранах. В последний раз она снималась в проектах «Круговорот» и «Шелест», вышедших еще до начала пандемии COVID-19. С 2022 года Елена Корикова даже пропала из всех социальных сетей. Сейчас известно, что актриса проживает за рубежом с новым супругом. Однако личность нового возлюбленного Елена не афиширует. Известно, что они живут в Черногории на собственной вилле.

У Кориковой есть один единственный сын Арсений. Молодому человеку уже 30 лет. Он носит фамилию матери. По словам актрисы, его отцом является Дмитрий Рощин – сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Будучи студенткой во ВГИКе, Елена встречалась с Дмитрием. Однако он не признал ребенка и исчез из ее жизни. Сейчас Рощин является священником – в браке с супругой имеет восьмерых детей.