Внимательные зрители советской мелодрамы «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова 1979 года заметили новый нелепый киноляп, связанный с содержимым сумки Катерины.

Во время сцены, когда Катерина совершает покупки в магазине, она кладет себе в тележку в основном банки с консервацией и пакеты с мороженными продуктами. Однако уже в следующей сцене, когда на улице ее встречает Гоша, в ее сумке внезапно появляется луки и картошка.

При этом уже в следующем эпизоде картины, когда Гоша заходит в квартиру с Катериной и держит в руках сумку с продуктами, в ней волшебным образом появляются мандарины и банка с консервой.

Напомним, что премьера советской картины состоялась в 1979 году, а уже в 1981 году была удостоена международной премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и государственной премии СССР. Лента стала лидером проката в советском союзе, ее посмотрело более 90 миллионов зрителей.