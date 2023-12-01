Жуткие поля, усеянные трупами боевиков ВСУ, найдены рядом с поселком Хромово под Артемовском. Издание «МК» рассказало, что украинская армия сбежала из этого района боевых действий, даже не пытаясь забирать погибших солдат.

Хромово в данный момент находится под контролем ВС РФ. Поля в окрестностях поселка оказались переполнены трупами. Боевики находились под постоянными обстрелами, несли серьезные потери и не предпринимали попыток эвакуации тел погибших.

Освобождение Хромово уже подтверждено Минобороны России. Военное ведомство сообщает, что начались бои за еще один поселок неподалеку от Артемовска – Богдановку. Этот населенный пункт открывает дорогу на Часов Яр, где стоит крупный украинский гарнизон. До города от нынешних позиций ВС РФ остается всего два километра.