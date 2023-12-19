После обнаружения прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного на Украине все забурлило, написал обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

Он отметил падение уровня доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому до 62 процентов. Залужному при этом доверяют 88 процентов украинцев, что вряд ли понравится главе государства, передает РИА Новости.

Инцидент с прослушивающими устройствами произошел на Украине 18 декабря. Валерий Залужный заявил, что они находились в одном из кабинетов, где работает он сам, а также в помещении его помощника Бушуева.

В тот же день главком ВСУ подверг критике Зеленского за снятие с должностей военкомов, которые якобы знали, как нужно работать.