Обнаруженное в одном из рабочих кабинетов Валерия Залужного подслушивающее устройство обострит противостояние между главкомом ВСУ и президентом Украины Зеленским. При этом оно даст генералу дополнительное преимущество.

Украинский портал «Страна.ua» пообщалось с аналитиками, которые рассказали, чем может обернуться история с «жучком» для каждой из сторон, передает издание “Известия”.

Политолог Вадим Карасев отмечает, что Залужный в этой истории выступает в роли пострадавшей стороны. Именно это дает ему превосходство над президентом и привлекает дополнительное внимание украинцев к главкому. Что уже можно назвать «ситуативной победой».

Еще один эксперт Константин Бондаренко напоминает, что в Офисе президента категорически отрицают установку подслушивающего устройства, а также отмечают, что найдено оно было в кабинете, который Залужный мог использовать только потенциально.

Несмотря на это, уверен эксперт, «осадочек остался», что также обеспечивает внимание к Валерию Залужному.

«Очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну», — заявил Бондаренко.

По мнению аналитиков, эта история еще больше накалит отношения между ОП Украины и генералитетом.

Сам Залужный подтверждает обнаружение прослушки и поясняет, что кабинет, в котором ее нашли, он намеревался использовать 18 декабря.