Видеообращение актера Рузиля Минекаева к «рыбинским пацанам» собрало уже более ста тысяч просмотров в интернете. Местные жители предположили, что артист приехал в Рыбинск для продолжения съемок нашумевшего сериала «Слово пацана».

Стоит упомянуть, что хотя этот сериал и рассказывает о преступных группировках Казани 80-х годов, снимался он в Ярославле. Поэтому на съемках побывали многие жители города, успевшие познакомиться с актерами, попеть с ними песни «Ласкового мая» и пообщаться.

На этот раз Минекаев приехал для съемок в другом сериале под названием «Подслушано в Рыбинске». В нем задействованы и другие известные артисты – Юлия Хлынина, Антон Васильев, Тимофей Трибунцев и прочие. В качестве режиссера выступит Петр Тодоровский-младший.

Исполнителя роли Маратика в «Слове пацана» поклонники все же застали во время дополнительных съемок некоторых сцен.