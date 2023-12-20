Жительница Тюмени сообщила порталу 72.ru о банде подростков, которая терроризирует жильцов многоэтажки на Олимпийской улице.

Женщина, представившаяся Мариной, рассказала, что в соседней квартире собираются лица в возрасте от 12 до 20 лет и устраивают посиделки с алкоголем. После этого они начинают искать приключений, постоянно конфликтуют с соседями, ломают их имущество.

Кроме того, они постоянно выходят на лестничную клетку, где мусорят, матерятся, курят и блюют. На любые замечания подростки реагируют нецензурными высказываниями.

В прошлом году они повредили несколько автомобилей жильцов дома, а также избили соседа. Полиция на жалобы не реагирует, отметила Марина. Впрочем, в пресс-службе УМВД сообщили порталу, что уже проверяют информацию. На данный момент все личности дебоширов установлены, работа с ними будет продолжена.