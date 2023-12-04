Жители Екатеринбурга возмущены работой эротического салона, расположенного неподалеку от местной администрации. Отмечается, что заведение, в котором предположительно предоставляются услуги интимного характера находится по соседству со зданием администрации Чкаловского района. Кроме того, в радиусе 300 метров находятся районный суд и полицейский участок.

Местные жители обеспокоены тем, что подобные заведения работают беспрепятственно. По их словам из салона постоянно доносится шум. Одна горожанка открыто заявила, что это место настоящий бордель. Она неоднократно слышала женские крики с просьбой о помощи.

Общественный деятель зампредседатель организации «Народный контроль» Джалил Салимханов сообщил, что борьба с эротическим салоном ведется уже около полутора лет, однако закрыть его пока не выходит. До сих пор не удалось получить информацию о юрлице, арендующем данное помещение и представляющем услуги.