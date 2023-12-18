29-летний американец из штата Мичиган традиционно купил за 20 долларов лотерейный билет, чтобы испытать свою удачу. Он стер защитный слой на окошках с цифрами, не увидел там выигрыша и бросил билет на торпеду своего грузовика. Однако через несколько дней, когда жена попросила проверить несколько билетов, он захватил и тот, который не считал выигрышным.

Каково же было удивление американца, когда он узнал, что выиграл два миллиона долларов. Он был шокирован, что сразу не заметил выигрышную комбинацию и вполне мог выбросить билет в мусорный бак.

Счастливый победитель заявил, что не будет тратить все выигранные деньги. Он намерен использовать большую их часть для создания «финансовой подушки» для своего семейства, инвестировать средства в будущее.