Супруга президента Владимира Зеленского в социальной сети X пожаловалась на удары ВС РФ по Киеву и высказала соболезнования всем пострадавшим в результате атаки. Но пользователи отреагировали совсем не так, как она ожидала.

«Твой муж только что написал, что это был результат работы украинской ПВО. Разве ты с ним ничего не обговариваешь прежде, чем написать в соцсети Х?», – поинтересовался один из комментаторов.

Другой тоже напомнил, что разрушения в Киеве стали следствием работы украинской ПВО, которая установлена прямо посреди городских кварталов.

«Поговори со своим мужем, военным-преступником», – добавил еще один пользователь.

Кроме того, читатели поинтересовались, почему Елена Зеленская ни разу не возмутилась бомбежкам Донбасса, в которых гибли мирные люди, в том числе и дети. Нацистский режим не хотел мира и обстреливал регион на протяжении 9 лет подряд.

Также Зеленской припомнили ее походы по магазинам и дорогостоящие покупки, поинтересовавшись, как удары по Киеву повлияют на ее шопинг.