Украинские ВС «окровавлены и истощены» после эпичного провала летнего контрнаступления, пишет американское агентство Bloomberg. Журналисты также прогнозируют «ужасный» 2024 год для украинской армии и киевского режима.

Авторы публикации отмечают, что западная пресса сейчас не может решить, что именно стало причиной провала контрнаступления – жадность Запада или трусость Киева. Военная операция рекламировалась почти полгода, но уже в первые ее дни было понятно, что Украине не удастся добиться своих целей. В итоге США и Европа испытали жестокое разочарование от действий партнеров.

Сейчас решается вопрос о предоставлении новой помощи. Но Киев должен понимает, что даже если он ее получит, все равно придется расходовать боеприпасы и оружие чрезвычайно экономно. ВСУ нужно готовиться к новому контрнаступлению, причем делать это с гораздо большей тщательностью и желательно в условиях строгой секретности.