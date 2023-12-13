Президент Украины Владимир Зеленский продолжает врать как своим гражданам, так и западным союзникам. Во время интервью каналу Fox News в США он заявил, что ВС РФ за весь 2023 год не заняли ни одного поселка.

Между тем именно в 2023 году российские военные установили контроль над Артемовском, который Киев превратил в мощную крепость. Это был стратегически важный для ВСУ населенный пункт, который им так и не удалось удержать.

Помимо этого, можно отметить также взятие российскими войсками поселка Хромово к западу от Артемовска, продвижение на Купянском направлении с установлением контроля над всеми населенными пунктами по пути к городу.

По данным издания The New York Times, ВС РФ заняли на 489 квадратных километров, чем ВСУ, несмотря на то, что контрнаступление проводила как раз украинская армия.

Напомним также, что на днях ВС РФ подняли российский флаг еще и над Марьинкой, которая долго оставалась хорошо укрепленным плацдармом ВСУ под Донецком.