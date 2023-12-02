Президент Украины Владимир Зеленский провел бы выборы, но он небезосновательно опасается, что его обойдет главком ВСУ Валерий Залужный.

Портал «Страна.ua» со ссылкой на представителей власти на Украине рассказал, что генерал является сейчас главной проблемой Зеленского. Уступать президентское кресло действующий украинский лидер никому не собирается. Но пока Залужный будет как минимум гипотетическим претендентом на этот пост, выборов можно не ждать.

Верховная рада подписала Декларацию, согласно которой голосование будет проведено лишь через 6 месяцев после отмены военного положения. Однако этот документ не является законом и носит исключительно рекомендательный характер. Если проблема в виде Залужного исчезнет, Зеленский вполне сможет организовать выборы.

Надо отметить, что главком ВСУ еще ни словом не обмолвился о том, что собирается баллотироваться. Однако социологические опросы показывают, что украинцы доверяют ему гораздо больше, чем действующему главе государства.