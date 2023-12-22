Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что уходит на рождественские каникулы и попросил не тревожить его до 4 января. Это означает, что надежды президента Украины Владимира Зеленского на получение дополнительной военной помощи не оправдались.

«Пятый канал» рассказал, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также не смогла порадовать Киев. Она сообщила, что последний пакет помощи Украине на 1 миллиард долларов уже в процессе, а о каких-либо новых поступлениях она ничего не знает. Кроме того, Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос, будет ли отправляться в Киев вооружение из запасов Соединенных Штатов вместо приобретения нового.

Пресс-секретарь попрощалась до следующего года, поэтому и с этой стороны в Киеве не услышали ничего обнадеживающего.

Скорее всего, США таким образом открещиваются от военной помощи Украине. Поэтому теперь Киеву остается лишь задействовать «План Б», о котором неоднократно заявляли Зеленский и компания. Впрочем, в существовании этого самого плана имеются огромные сомнения.