Россия никогда не подчинялась шантажу и ультиматумам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также она отметила, что всех, приходившие в РФ с мечом, быстро гнали взашей, что ожидает и Киев, передает РИА Новости.

«Каждый, кто ещё слушает “банковых террористов”, должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород – всей страной с вами!», – заявила Захарова.

Напомним, ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев вместо переговоров намерен предъявить Москве «жесткий ультиматум».

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по центру города, выбирая гражданские объекты в качестве целей. В результате погибло 14 человек, из которых двое детей. Пострадали 108 жителей города, из них 15 детей.