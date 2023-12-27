На брифинге Министерства иностранных дел официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский убил свою страну.

«Поэтому не выдерживают никакой критики хвалебные заявления Зеленского о том, что Украина впервые отпраздновала Рождество вместе с Европой. Кто в это верит?», – поинтересовалась Захарова.

Также она отметила, что любые заявления Зеленского о единении Украины с Европой противоречат здравому смыслу.

Ранее Захарова заявила, что украинский лидер столько наворотил, что теперь стране придется долгие годы нести колоссальное бремя его нынешних высказываний и действий. Также она предложила в учебники истории включить феномен Украины. Это государство вышло из состава СССР богатейшей республикой, но в итоге превратилось практически в ничто.