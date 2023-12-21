19 декабря на итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости в 2024 году изготовить 1 миллион FPV-дронов. Военный эксперт Юрий Подоляка прокомментировал это заявление и постарался ответить на вопрос – поможет ли Киеву такое количество беспилотников.

Вполне понятно, что это заявление Зеленский сделал из-за проблем с дефицитом снарядов. Рассчитано оно исключительно на украинское общество, моральный дух которого после провалившегося контрнаступления опустился на самый низкий с начала СВО уровень. Однако ничего нового Зеленский не придумал.

Фактически, Киев намерением массово создавать беспилотники повторяет путь России, которая прошла его в 2023 году. Так же, как и с «линиями Суровикина». То есть, он понял, что российский вариант развития гораздо лучше натовского, не придумал ничего своего и просто скопировал план РФ.

Вот только в этом подходе есть одна серьезная проблема. Если президент Зеленский и командование украинской армии собираются и дальше копировать российский путь, на нем они всегда будут находиться в позиции догоняющих. То есть, проигравших.