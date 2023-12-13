Композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал сообщения о замене шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) на Жанну Бадоеву в программе «Лучше всех».

По словам 69-летнего автора знаменитой композиции «Плот», ведущий из Галкина был весьма посредственным.

«Как там говорится в песне: отряд не заметил потери бойца. На нашем телевидении с уходом Галкина вообще ничего не изменилось. На его место просто сел другой, кто будет спрашивать у детишек, как они живут и чем увлекаются. Тут вообще не важно, кто именно это будет. Любой человек может сесть на его место и задавать максимально простые вопросы детям. Тут даже комментировать нечего», – цитирует Лозу портал aif.ru.

Лоза неоднократно заявлял, что излишнее внимание Пугачевой и Галкину, уехавшим из России, уделять не стоит. Также в одном из интервью он назвал Примадонну отставной певицей и пенсионеркой, которая «сто лет» не появлялась на сцене.