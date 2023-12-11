Певец и автор песен Юрий Антонов рассказал, почему не сможет участвовать в новогодних концертах. Он отметил, что все дело в состоянии здоровья.

Он прокомментировал многочисленные сообщения о том, что на шоу «Дуэты» ему было трудно стоять, поэтому выступать пришлось сидя.

«Я уже так устал, что концерты для меня не так важны. Стоять было не трудно, а неудобно. Нога болит у человека, что уж поделать. Если я сел на стул, то это уже половина Антонова получается?»

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев, который является хорошим другом Антонова, рассказал, что артист перенес несколько операций, однако от болей в ногах ему так и не удалось избавиться.

В шоу «Дуэты» Юрий Антонов исполнял свой хит «Зеркало» вместе с Алсу. Он пел сидя на стуле, но когда стена поднялась, встал и завершил выступление, фактически держась за певицу.