Певец и композитор Юрий Антонов в третьем сезоне шоу «Дуэты» получил совершенно неожиданную партнершу – знаменитый хит «Зеркало» вместе с ним исполнила Алсу.

Антонов исполнил песню, однако затем нелицеприятно высказался о своей партнерше. Он пояснил ведущим Сергею Лазареву и Николаю Баскову, что совершенно не слышал голоса певицы, который больше напоминает «писк комариный».

Такая критика вызвала недоумение зрителей и бурное обсуждение заявления Антонова в Сети. Мнения разделились, но очень многие поклонники поддержали Алсу. Они написали, что благодаря своему прекрасному голосу певица получила признание как в России, так и далеко за ее пределами, а критика мэтра несправедлива.

Впрочем, на самом шоу все закончилось хорошо. Алсу, Басков и Лазарев уже в квартете с Юрием Антоновым блестяще исполнили его композицию «Я вспоминаю».