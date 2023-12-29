Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал заявления адвокатов певца Филиппа Киркорова о невозможности лишить его звания народного артиста РФ. По мнению ученого-правоведа, его коллеги несколько ошибаются.

По словам Соловьева, причиной для лишения звания может быть непристойное поведение Киркорова на «голой» у Анастасии Ивлеевой, а также нарушение моральных норм и профессиональной этики.

Кроме того, в стране действует запрет на пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в России).

«Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ*, с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания», – цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Также Соловьев отметил, что запустить процедуру лишения Киркорова звания народного артиста может только тот государственный орден, который наградил ним певца.