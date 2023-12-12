Yonhap: в Южной Корее растет количество одиноких домохозяйств

По данным южнокорейской статистики, доля единственного жильца в квартирах и домах страны в 2022 году достигла нового максимума в 34,5%. Это объясняется быстрым старением населения и растущим числом молодежи, предпочитающей не торопиться с браком.

По данным Статистического управления Южной Кореи, количество домохозяйств из одного человека, по сравнению с 2021 годом, увеличилось на 1,1%. Как отметило информационное агентство «Ёнхап», это самая большая доля с 2015 года, когда был начат сбор этих данных.

Количество домовладений, в которых проживает один человек, также достигло рекордного уровня в 7,5 миллиона в 2022 году, что на 4,68% больше, чем годом ранее (7,16 миллиона).

Следующими статуправление отмечает домохозяйства из двух человек, составившие 28,8% от общего числа (6,26 миллиона семей), за ними следуют домохозяйства из трех человек (19,2%) и семьи из четырех человек (17,6%).

По оценке «Ёнхап» доля домохозяйств из двух человек увеличилась на 0,2% по сравнению с 2021 годом, тогда как доля семей из трех и четырех членов снизилась на 1,2%.

Стабильная тенденция

В Южной Корее наблюдается постоянный рост числа одиноких домохозяйств, поскольку с 2015 года, когда в стране насчитывалось 5,2 миллиона жильцов, проживающих в одиночку (27,2% от общего числа), доля одиноких граждан увеличивается. В 2019-м этот показатель впервые стал выше 30%.

Согласно официальным статистическим данным, из общего числа домохозяйств Южной Кореи, состоящих из одного члена, наибольшую долю в 2022 году составляли люди в 2—летнем возрасте (19,2%), за ними следовали корейцы в возрасте 70 лет (18,6%) и в возрасте 30 лет (17,3%).

Среди женщин наибольшая доля – 27,9% – приходится на одиноких кореянок в возрасте 70 лет и старше, за которыми следуют женщины в возрасте 20 лет (18,9%). Среди мужчин-одиночек 22%, т.е. наибольшую долю, составили корейцы в 30-летнем возрасте, за ними следовали люди в возрасте 20 лет (19,5%).

Эти данные, сообщает агентство «Ёнхап», являются еще одним напоминанием о мрачных демографических перспективах в стране, где все большее число молодежи предпочитает откладывать вступление в брак или полностью отказаться от этого на фоне изменения социальной обстановки и экономических условий, в частности ухудшающегося рынка труда и роста цен на аренду жилья. Эти обстоятельства ухудшают и без того низкую рождаемость.

Кроме того, в Южной Корее наблюдается ускоренное состаривание населения, и ожидается, что уже к 2025 году государство станет сверхстарым обществом, в котором доля жителей старше 65 лет достигнет 20% населения.

Средний годовой доход южнокорейского домохозяйства, состоящего из одного человека, в 2022-м составил 30,1 миллиона вон (немногим более 2 млн. руб.). По состоянию на 2023 год активы домохозяйства с одним жильцом составили в среднем 295 миллионов вон (20,1 млн. руб.), а средний размер финансовой задолженности – 36,51 миллиона вон (чуть более 2,5 млн. руб.). Согласно статданным, активы среднестатистического домохозяйства Южной Кореи составили 527 миллионов вон (36,1 млн. руб.), а среднестатистическая задолженность – 91,86 миллиона вон (6,3 млн. руб.).