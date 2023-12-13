В Сети были опубликованы рабочие копии седьмой и восьмой серий популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» до официальной премьеры. При этом официальный выход 7-го эпизода запланирован на 14 декабря, а финальный 8-й эпизод покажут только 21 декабря. Актеры сериала уже отреагировали на слив заключительных серий в Сеть. Об этом в своем материале сообщает портал News.ru.

Иван Янковский, сыгравший в картине Вову Адидаса, первый из актерского состава сериала отреагировал на публикацию финальных эпизодов. «Кто слил, тот чушпан», – написал российский актер. Известная российская телеведущая и большая поклонница сериала Ксения Бородина и вовсе подвергла резкой критике людей, ответственных за слив эпизодов картины в общий доступ.