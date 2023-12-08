После провального летнего контрнаступления украинской армии нужно восстановиться. Этот процесс займет длительное время, поэтому от Киева до 2025 года не стоит ожидать новых наступательных операций, пишет американское издание Wall Street Journal.

«Украине нужно время на восстановление, возможно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», – цитирует авторов публикации РИА Новости.

Американские журналисты отмечают, что в районе Красного Лимана ВСУ вообще прекратили атакующие действия и готовят линию обороны. Чего-то подобного вскоре стоит ожидать и на других участках фронта.

Напомним, одной из целей ВСУ был выход к Азовскому морю, что позволило бы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако на Запорожском направлении украинской армии удалось взять лишь два села, которые затем снова вернулись под контроль ВС РФ.