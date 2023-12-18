Вопрос помощи Украине от Соединенных Штатов вряд ли будет решен до Рождества, пишет американский портал Wall Street Journal.

Авторы публикации, перевод которой представляет «МК», поясняют, что 17 декабря состоялись очередные переговоры в Сенате по данному вопросу. Республиканцы вновь требовали сперва решить проблему ужесточения миграционной политики, но добиться своего им не удалось. Стороны не пришли к единому мнению, что лишает Киев последних надежд на помощь.

Некоторые республиканцы заявляют, что хотя президент США Джо Байден уже готов пойти навстречу в вопросе иммиграционной политики, сделка вряд ли состоится до рождественских каникул. Переговоры приводят лишь к ухудшению ситуации, поэтому договориться сторонам скорее всего не удастся.