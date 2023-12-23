Одной мотивации недостаточно, чтобы выиграть конфликт, заявляют украинские военнослужащие. Также они жалуются на смертельную усталость, пишет американское издание Washington Post.

Киев уже сейчас испытывает дефицит снарядов. Боевики ВСУ говорят, что западные поставки боеприпасов и оружия задерживаются, однако зима не ждет. Из-за снарядного голода приходится ставить на паузу, а то и вовсе отменять тщательно разработанные военные операции.

При этом у России, отмечают бойцы, со снарядами и ракетами все хорошо, ВС РФ ведут интенсивный огонь, на который даже нечем отвечать.

Боец 28-й отдельной горно-штурмовой бригады заявляет, что его сослуживцы очень устали. Они все еще хорошо мотивированы, вот только выехать на одной мотивации и добиться успеха точно не получится.