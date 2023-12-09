Представители киевского режима боятся, что следующим шагом США после отказа Украине в финансировании станет ее принуждение к переговорам с Россией. Издание The Washington Post пишет, что президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию из-за решения Вашингтона.

Из-за проблем с отсутствием финансирования и провалов на фронте представители властных структур Украины, которые ранее показывали мифическое единство, начали все чаще конфликтовать. Это подтверждает и противостояние главы государства с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, передает ТАСС.

При этом внутренние разногласия на Украине приводят ко все большим сложностям в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Средства для финансирования Украины закончатся в США уже в декабре текущего года. Сейчас Белый дом пытается давить на Сенат для одобрения нового пакета в 61 млрд долларов, но пока результатов нет.