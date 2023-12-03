Киев не прекращает говорить об успехах своей армии на передовой, но это вранье, уверен журналист польского издания WNP Влодек Калета. Он отмечает, что ВСУ давно находятся в критической ситуации и ни о каком успешном продвижении не может быть и речи.

Также польский обозреватель напоминает о желании Киева демобилизовать военнослужащих, участвовавших в боевых действиях с начала специальной военной операции. Это примерно 30 тысяч человек. Если они уйдут, ВСУ станет совсем тяжело.

Ранее о вранье Киева об успехах на фронте заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он отметил, что в НАТО всего один человек все еще верит заявлениям Украины о боевых свершениях. Но называть его имя дипломат не стал. Российский сенатор Алексей Пушков с иронией заявил, что Сийярто поступил правильно, так как сейчас вера в успехи Украины является симптомом неадекватности.