Отмена Владимиром Зеленским выступления перед Сенатом может быть одним из признаков, указывающих на желание Киева отказаться от западных вооружений. Ранее президент Украины уже заявлял, что у него есть «план Б», на тот случай, если США откажут в дальнейшей военной помощи.

The Wall Street Journal не исключает, что Киев намеревается заняться производством собственных вооружений. Это единственно верное решение в ситуации, когда Конгресс США отказывается принимать бюджет с новыми пакетами помощи для Украины. Вот только на восстановление военно-промышленного комплекса потребуется несколько десятилетий как минимум.

Сейчас в распоряжении ВСУ все еще имеются техника и вооружения, полученные от Запада. Но их запасы стремительно истощаются и совсем скоро Киеву будет нечем воевать, поясняют журналисты.