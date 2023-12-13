Боец ВС РФ с позывным «Бабка» после тяжелого ранения в бою на протяжении 10 дней выживал в поле в серой зоне. Он рассказал, что остался жив благодаря украинскому военному, оказавшемуся примерно в таком же положении.

Раненый боевик ВСУ с «сухой ногой» сделал российскому солдату перевязку спины, остановив тем самым серьезное кровотечение. После этого «Бабка» смог доползти до своих позиций, передвигаясь на руках. Все это время он ел только снег.

«Бог не дал мне умереть. Когда уже лежал истекал кровью, думал, пришел мой час. И Бог дал мне второй шанс выжить», − приводит слова бойца издание RT.

Сейчас «Бабка» находится под наблюдением врачей, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь. Что случилось с украинским бойцом, не сообщается.