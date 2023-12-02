Актер, режиссер и представитель жюри КВН Юлий Гусман исчез с экранов ТВ почти год назад. Где он находится и чем занимается, выяснял портал News.ru.

Оказалось, что Гусман с прошлого лета находится в Соединенных Штатах, куда перебрался вместе с женой. Сперва это была поездка в гости к дочери, а затем режиссер принял решение остаться в Штатах. Но при этом заметил, что периодически будет приезжать в Россию.

В Москве Гусман был недавно – он принимал участие в съемках одного из новых проектов режиссера Андрея Кончаловского.

«Меня совершенно неожиданно позвал Андрей Кончаловский и пригласил на съемки своего сериала. Я в нем играю маленькую роль», – рассказал актер.

Также он отметил, что был счастлив отправиться в США. Там живут его дочь с внуками, с которыми теперь можно видеться намного чаще.