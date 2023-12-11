Совсем скоро на телеэкраны вернется полюбившееся зрителям детское шоу «Лучше всех». Ранее его вел Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России), но сейчас шоумену нашли замену.

Вместо сбежавшего из РФ супруга Аллы Пугачевой вести программу будет Жанна Бадоева, хорошо известная по «Орлу и решке».

Команда проекта уверена, что Жанна Бадоева вполне справиться с этой задачей. Она воспитывает сына Бориса и дочь Лолиту, хорошо ладит с детьми. Кроме того, это позитивная телеведущая, способная заразить отличным настроением всех, кто рядом.

Сейчас Бадоева в Гонгконге снимается в шоу «Жизнь других», но по ее возвращению стартуют съемки новых выпусков проекта о талантливых детях России.