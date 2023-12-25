Известный российский актер Алексей Гуськов провел детство и юность в Киеве, поэтому Украина для него является второй родиной. Но артист не поддерживает киевский режим и негативно отзывается обо всех его решениях.

Заслуженному артисту России с 2014 года запретили въезд в Украину. После того, как президентом стал Владимир Зеленский, Гуськов встретился с ним. Он призвал закрыть сайт “Миротворец”, на котором имеет список российских знаменитостей, якобы угрожающих национальной безопасности.

«Я сказал: „Володя, это мрак, это средневековье. Ты этого не понимаешь?“ Он говорит: „Да, я уберу этот сайт“», — рассказал Алексей Гуськов.

Сайт действительно был удален, однако позже он снова стал работать, что продемонстрировало неспособность Зеленского держать свое слово.

Портал News.ru рассказал, чем сейчас занимается Алексей Гуськов. 65-летний артист продолжает участовавать в спектаклях Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, в котором служит с 2013 года. Он блистательно исполняет роли в постановках “Амадей”, “Евгений Онегин” и “Фальшивая нога”.

Кроме того, актер снимается в кино. В 2023 году он поучаствовал в проектах “Актрисы”, “Балканский ветер”, «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» и “Золотое дно”, а также снялся в полнометражном фильме “Мастер и Маргарита”.

Гуськов неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции, заявлял, что дело к этому шло на протяжении как минимум 10 лет. Кроме того, он приветствовал воссоединение Крыма с Россией, отметив, что при украинских властях полуостров чуть было не превратился в пустыню.